Kaymakam ve başkandan esnaf ziyareti

Esnaf ziyaretine Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın da katıldı. Esnafların gerek kaymakamlık, gerek belediyeyi ilgilendiren konulardaki istek ve temennilerini dinleyen heyet, davetleri de geri çevirmeyerek esnafların çayını içti. Esnafla sık sık bir araya geldiklerini belirten Belediye Başkanı Osman Sargın, "Fırsat buldukça mesaimize esnaflarımızı ziyaret ederek başlıyoruz. Bunu her hafta rutin olarak gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Esnaflarımızın ve halkımızın derdini ve taleplerini dinledik. Hep birlikte daha güçlü ve yaşanılabilir bir ilçe olmak için bütün kurumlar ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her şey vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmak için. Vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe bizlerde mutlu oluyoruz. Üretmiş olduğumuz projeler ve yapmış olduğumuz hizmetlerle İznik'i yıllardır yapılmayan hizmetlere kavuşturduk. Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek İznik'i yaşanabilir bir şehir haline getiriyoruz. Bundan sonraki süreç içinde hizmetlerimiz aksamadan devam edecek" dedi.

Ali Karatekin

