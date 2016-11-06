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Kaymakam ve eşi, FETÖ’nün çöpçatan hattıyla evlenmiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası firar eden Balıkesir'in Gönen ilçesinin darbeci Kaymakamı Hüseyin Parlak ile 1 Eylül’de tutuklanan eşi Öznur Parlak’ın, FETÖ’nün çöpçatan hattıyla evlendiği ortaya çıktı.

Kaymakam ve eşi, FETÖnün çöpçatan hattıyla evlenmiş

06 Kasım 2016 17:15

Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrası 4 çocuk sahibi eski Gönen Kaymakamı Hüseyin Parlak açığa alınmış, 19 Temmuz’da ise Gönen’de ikamet ettiği Kaymakamlık Konutundan sırra kadem basmıştı. 3 aydan fazladır firari olan darbeci kaymakam hakkında yakalama kararı çıkartılırken, eşi Öznur Parlak ise 1 Eylül'de Gönen’de tutuklanmıştı. Öznur Parlak’ın, FETÖ’nün evlendirme albümünde isminin geçmesinden dolayı tutuklandığı, ifadesinde de Hüseyin Parlak ile bir saatlik görüşme sonrasında evlenmeye karar verdiklerini beyan ettiği öğrenildi. 

Güler Kavak

Etiketler: çöpçatan hattı, fetö, Kaymakam ve eşi


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