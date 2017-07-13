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Kaymakam Yaman, başarılı öğrenciyi kabul etti

Bilecik’in Bozüyük İlçe Kaymakamı Hasan Yaman, (LYS) Lisans Yerleştirme Sınavında Türkiye derecesi yaparak büyük bir başarıya imza atan Fen Lisesi Öğrencisi Berkay Döner ve ailesini kabul etti.

Kaymakam Yaman, başarılı öğrenciyi kabul etti

13 Temmuz 2017 16:56

Kaymakam Hasan Yaman, Berkay Döner’in başarısı hakkında kendisi ve öğretmenlerinden bilgi aldı. Berkay’ın ileriye dönük hedeflerini ve tercih edeceği üniversite türünü sordu. Berkay da hedefleri konusunda Kaymakam Hasan Yaman’ı bilgilendirdi. Okul Müdürü Evren Canyılmaz, Berkay Döner’in, (LYS) MF 2 puan türünde Türkiye 153.’sü, MF3 puan türünde ise Türkiye 183.’sü olduğunu kaydetti. Kaymakam Hasan Yaman Berkay Döner ve ailesini bu büyük başarıdan dolayı kutladı. Berkay’a teşekkür belgesi ve hediyelerini takdim etti. Bundan sonraki eğitim öğretim hayatında başarılarının devamını diledi. Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik, Okul Müdürü Evren Canyılmaz ve Berkay’ın ailesi katıldı. 

İsmet Cep


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