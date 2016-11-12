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Kaymakama suikast hazırlığındaki teröristler yakalandı

Siirt'in Eruh ilçesinde yapılan operasyonlarda, Eruh Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Murtaza Dayanç'a suikast hazırlığında olduğu değerlendirilen şüphelilerin de aralarında olduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Kaymakama suikast hazırlığındaki teröristler yakalandı

12 Kasım 2016 14:53

Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, il ve ilçelere atanan kayyumları hedef alındıkları yönünde elde edilen bilgi ve duyumlar üzerine Eruh Belediye Başkanlığına kayyum olarak atanan Murtaza Dayanç’a bombalı ve silahlı eylem planladıkları tespit edilen, örgüte yardım ve yataklıkta bulunan ve milis-işbirlikçi faaliyetlerde bulunan şahıslara yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. 

Açıklamada, "Eruh ilçesinde yapılan operasyonlarda, 21 Ekim'de PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklıkta bulunduğu tespit edilen 5 kişi, 5 kasımda Eruh'ta PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklıkta bulunduğu tespit edilen ve aralarında Siirt Eruh Belediyesi eş başkanlarının da bulunduğu 7 kişi, 12 kasımda Eruh'ta PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklıkta bulunduğu tespit edilen 6 kişi olmak üzere 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı" denildi. 

Mehmet Niyazi Deniz
 

Etiketler: suikast, terörist


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