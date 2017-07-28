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Kaymakama yapılan saldırıyla ilgili 14 kişi tutuklandı

Siirt'in Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey'e düzenlenen saldırıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 56 şüpheliden 14'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaymakama yapılan saldırıyla ilgili 14 kişi tutuklandı

28 Temmuz 2017 18:59

Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Baykan ilçesinde Baykan Kaymakamı ve aynı zamanda Baykan Belediyesi, Veysel Karani Belediyesi ve Atabağı Belediyesi Kayyumu olan Mehmet Kocabey’e yönelik yapılan saldırıyı düzenleyen PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla iltisakı olduğu değerlendirilen milis/işbirlikçi şahıslara yönelik Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonel faaliyet kapsamında 84 şahıs hakkında gözaltı kararı alınmış ve bu şahıslardan 56'sı gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan 56 şahıstan; 19 şahıs serbest bırakılmış, 23 şahıs sevk edildikleri mahkemece haklarında adli Kontrol kararıyla serbest bırakılmış,14 şahıs sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştır. 28 şahıs ise operasyon kapsamında yakalanamamış olup yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi. 

Mehmet Niyazi Deniz
 

Etiketler: kaymakam, Siirt


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