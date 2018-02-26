Kaymakamdan basına ‘pes’ dedirten çifte standart

TSK ve ÖSO birlikleri tarafından Afrin’de terör örgütüne yönelik yürütülen operasyona destek amacıyla Hatay’ın Hassa ilçesine gelen Şehit Ömer Halisdemir’in babası Hasan Halisdemir’in, Yörük Ana’yı ziyaretinde basına çifte standart uygulandı. Önceki gün ziyaretlerin gerçekleşeceği haberi ile ilgili Hassa Belediyesi tarafından bütün basına bilgi verildi. Basın mensupları da sabah saat 09.00 sularında ziyareti takip etmek için Hassa ilçesinde Hasan Halisdemir’in de içinde bulunduğu konvoyla buluştu. Yörük Ana’nın yaşadığı Yarım Aktepe köyüne ziyaret için yola çıkan basın mensuplarına Hassa Kaymakamı Yusuf Turan tarafından çifte standart uygulandı.

Askeri arama noktasında heyetle birlikte gelen basın mensupları, Hassa Kaymakamı Yusuf Turan’ın yasağıyla karşılaştı. Anadolu Ajansı, TRT ve A Haber muhabirlerine izin verilirken, davet üzerine programı takip etmek için gelen İhlas Haber Ajansı (İHA) ve Kanal 7’nin muhabirleri yasakçı kaymakamın talimatıyla kontrol noktasından geçirilmedi.

Ziyaret programına Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel, Şehit Ömer Halisdemir’in babası Hasan Halisdemir ve davetliler katıldı.

Kaymakamın yasaklarına vatandaş da basın da anlam veremedi

Kaymakam Turan, ilk olarak İHA ekibinin asker kumanyalarının paketlemesinde imece usulü gönüllü olarak çalışan öğretmenleri haber yapmasını istemedi. Ardından Zeytin Dalı Harekatına destek amacıyla Cuma günü okulda Fetih Suresi okumak isteyen Hassa İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin haber yapılmasına mani oldu.

Son olarak da Hatay Valiliğin haber yapılması için izin verdiği ve Yörüklerin dua etmek için geldiği Türkmen Mezarlığı'nın haber yapılmasına da karşı çıkan yasakçı Kaymakam, ilçe halkı tarafından tepki çekmeye devam ediyor.

Medeni Topaloğlu-Caner Sönmez-İsmet Biçen

