Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Kaymakam’dan Irmak cinayetiyle ilgili açıklama

Kaymakam’dan Irmak cinayetiyle ilgili açıklama

Alaşehir Kaymakamı Osman Bilgin, komşusu tarafından öldürüldüğü iddia edilen 4 yaşındaki Irmak Kupal ile ilgili son gelişmeleri açıkladı.

Kaymakamdan Irmak cinayetiyle ilgili açıklama

20 Ekim 2016 22:48

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 14 Ekim’de evlerinin önünden kaybolan Irmak Kupal, 6 gündür her yerde aranırken, minik Irmak’ın annesi Suriye Kupal ve babası Bilal Kupal, kızlarının bulunması için bir televizyon programına katıldı. Mahallede Irmak’ı gören son kişi olan hurdacılık yapan Himmet A. da programa alındı. Günlerce programda Irmak’ın nerede olduğunu bilmediğini söyleyen Himmet A., bugün program arası cinayeti itiraf etti. Hemen ardından Alaşehir’de katil zanlısının verdiği ifadelere göre minik Irmak’ın cesedinin arama çalışmaları başlatıldı.

Alaşehir Kaymakamı Osman Bilgin ise arama çalışmalarıyla ilgili son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Kaymakam Bilgin, “Katil zanlısıyla ilgili şüpheler var. Biz net olarak bir şey söyleyemeyiz bu manada. Çünkü kesin olarak deliller elde edilmiş değil. Ancak burada çocuğun böyle bir öldürülerek buraya atıldığı ya da defnedildiği ile ilgili iddialar var. Tabi bunlar kesin olan şeyler değil. Kesinleşince zaten hem emniyet hem de Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri sizlere bilgi verecektir” dedi. 

Nurettin Doğan
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!