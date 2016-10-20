Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 14 Ekim’de evlerinin önünden kaybolan Irmak Kupal, 6 gündür her yerde aranırken, minik Irmak’ın annesi Suriye Kupal ve babası Bilal Kupal, kızlarının bulunması için bir televizyon programına katıldı. Mahallede Irmak’ı gören son kişi olan hurdacılık yapan Himmet A. da programa alındı. Günlerce programda Irmak’ın nerede olduğunu bilmediğini söyleyen Himmet A., bugün program arası cinayeti itiraf etti. Hemen ardından Alaşehir’de katil zanlısının verdiği ifadelere göre minik Irmak’ın cesedinin arama çalışmaları başlatıldı.

Alaşehir Kaymakamı Osman Bilgin ise arama çalışmalarıyla ilgili son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Kaymakam Bilgin, “Katil zanlısıyla ilgili şüpheler var. Biz net olarak bir şey söyleyemeyiz bu manada. Çünkü kesin olarak deliller elde edilmiş değil. Ancak burada çocuğun böyle bir öldürülerek buraya atıldığı ya da defnedildiği ile ilgili iddialar var. Tabi bunlar kesin olan şeyler değil. Kesinleşince zaten hem emniyet hem de Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri sizlere bilgi verecektir” dedi.

Nurettin Doğan

