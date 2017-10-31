Kaymakamdan silikozis hastasına özel ilgi

Evli ve 4 çocuk babası olan Faysal Demir 1998-2005 yılları arasında İstanbul’da kot taşlama atölyesinde çalışırken silikozis hastalığına yakalandı. Daha önce Erzurum’da tedavi gören Demir, son olarak Bingöl'ün Karlıova Devlet Hastanesine yatışı yapıldı. Durumdan haberdar olan ilçe Kaymakamı Levent Yetgin, kendisini Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Özgür Değirmenci ile birlikte ziyaret ederek sağlığı hakkında bilgi aldı.

Taşlıçay köyünde ikamet edip devamlı oksijen cihazına bağlı olan Demir’in, kış aylarında kapanan yollar ve elektrik kesintisinden dolayı tedavisinin aksamaması için talimat veren Kaymakam Yetgin tarafından ilçe merkezinde aile için ev kiralandığı bildirildi.

Yıllardır silikozis hastalığı ile boğuşan Faysal Demir’le yakından ilgilenen Eğitim ve Toplum Gönüllüsü Semiramis Karaaslan," Taşlıçay köyünde kış aylarında yolların kapanması ve elektriklerin sık sık kesilmesinden dolayı tedavisinde aksaklık olduğu için kendisine ilçede bir evin kiralanması için ilçe Kaymakamına yaptığımız müracaat kabul edildi. Kaymakam Levent Yetgin’in bu duyarlı davranışından dolayı kendisine teşekkür ederim”dedi.

Nedim Menduhoğlu