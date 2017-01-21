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Kaymakamdan TEOG birincisine ödül

Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı (TEOG) birinci oturumunda 120 sorunun 119'unu doğru cevaplayan Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Fatih Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Berfin Taşdemir ilçe kaymakamı tarafından ödüllendirildi.

Kaymakamdan TEOG birincisine ödül

21 Ocak 2017 11:16

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8. sınıf öğrencileri için gerçekleştirilen 2016-2017 eğitim öğretim dönemi TEOG sonuçlarına göre Çermik ilçesi Fatih Ortaokulu öğrencisi Berfin Taşdemir 119 net yaparak ilçe birincisi oldu. Berfin Taşdemir ve velisi davet üzerine Kaymakam Mehmet Şerif Olcaş’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Abubekir Tekdemir ve Fatih Ortaokulu Müdürü İhsan Eser de öğrenciye eşlik etti.

Kaymakam Mehmet Şerif Olcaş ilçe birincisi olmasından dolayı Berfin Taşdemir'i tebrik ederek çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. Kaymakam Olcas, Taşdemir'e başarılarının devamını diledi.  

Hacı Güneş

Etiketler: kaymakam, ödül, TEOG birincisi


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