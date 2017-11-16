Kaymakamın azmi, engelli Cahit'i ev hapsinden kurtardı

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Çakmakkaya köyünde ikamet eden elektrikçi 36 yaşındaki Cahit Bozkurt, 6 yıl önce çalıştığı direkte elektrik akımına kapılması sonucu düşerek omuriliğini kırdı. Felçli kalan ve belden aşağısı tutmayan Bozkurt, 2 sene çeşitli hastanelerde tedavi gördü. 2013 yılında köyüne yerleşen Bozkurt, yol olmadığı için 4 yıl aile desteği olmadan evden dışarı çıkamadı. İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer’den yol yapılması için yardım isteyen Bozkurt olumlu cevap aldı. Kaymakam Tuncer'in girişimleriyle güzergah üzerindeki sıkıntılar aylarca uğraşılması sonucu aşılarak Bozkurt'un evinin önünden köy içine kadar olan 300 metrelik alana parke yol yapıldı. Yapılan yol sayesinde ev hapsinden kurtulan Bozkurt, artık istediği gibi tek başına akülü aracıyla cami veya ilçe merkezine gitmeye başladı.

"Kaymakam çok uğraştı, artık dışarı çıkıp gezebiliyorum"

2011 yılında iş kazası geçirdiğini belirten Cahit Bozkurt, “Yüksel gerilim çarpması sonucu 14 metre direkten düştüm ve omuriliğim kırıldı. 2011 yılından buyana omurilik felçlisiyim. 4 senedir de köydeyim. Sosyal hiçbir aktivitem yoktu ve eve kapanıktım. Hiçbir yere gidemiyordum. Kaymakam Ömer Faruk Tuncer’den köy içinde yolumun yapılması için müracaat ettim. Kaymakam Tuncer, çok uğraştı. Sürekli sorun çıkardılar. Kimse yolun yapılmasını istemiyordu. Bizde uğraştık ve şükürler olsun yolumuz yapıldı. En azından dışarı çıkıp gezebiliyorum artık. Zaten hayattan fazla bir beklentimiz yok” dedi.

"Kendi işimi kendim yapınca mutlu oluyorum"

Eskiden yolun patika olduğunu ve sadece hayvanların gidip gelebildiğini dile getiren Bozkurt, “Toprak yoldu. 300 metre komple parke yol yapıldı. Köyün arka tarafından yol vardı. Ama orası çok uzaktı bir iki seferde düştüm. Akşam tek başına gidip gelmekte mümkün değil. Ama burası köyün içi. Bir şey olsa birileri görebilir. Biz bir yere rahat gidip gelebildiğimiz zaman mutlu oluyoruz. Şu an tek başıma üstümü giyinip rahatlıkta gidebiliyorum. Kendi işimi kendim yapınca mutlu oluyorum. Ama önceden mutlaka birisi benle olmak zorundaydı. Devletimize ve kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaymakamın inadı sorunu çözdü

4 ay önce daireye geçerken kapı önünde tekerlekli sandalyesiyle Cahit’i gördüğünü söyleyen Kaymakam Ömer Faruk Tuncer, “Benle görüşmek istediğini söyledi ve bende konuyu sordum. Yolunun olmadığını ve yapılmasını isteyerek 'Sosyal hayata karışamıyorum, zor olan hayatım daha da zorlaşıyor' dedi. Bende niye olmasın dedim. Daha sonra arkadaşları görevlendirdim. Ama birtakım engellerle karşılaştık. Yol yapılacak yerde sadece hazine arazisi yoktu ve şahıs arazileri de vardı. Arazilerini çok ufak bir miktarda olsa vermek istemiyorlardı. Kendim konuştum, fakat anlam veremediğim bir inatçılıkla vermediler. Köy halkı ikna eder, inatlarından vazgeçerler dedik. Aradan 3,4 ay geçti bir değişim olmadı" dedi.

Cahit'in en son ağladığını ve kendisine çok dokunduğunu aktaran Kaymakam Tuncer, "Ne olursa olsun ben bu yolu yapacağım dedim. Gerekirse beni mahkemeye versinler ama o engelli vatandaşımız yoluna kavuşsun dedim. O şekilde işe giriştim. Hakkımda iftiralar varan boyutta çok şikayette bulundular. Ama bunlar önemli değil. Önemli olan Cahit’in mutluluğudur. Sonuçta hepimiz engelli adayıyız. Aynı duruma düşebiliriz ve bu şekilde düşünmek lazım. Bu şekil düşününce de aldığım riske değer diyorum” şeklinde konuştu.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Kamil Cankılıç

