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Kaymakamlığa ‘metreli’ gönderme

Batman’ın Sason ilçesinde köprünün uzak olması nedeniyle derme çatma bir tahta köprü yaparak çayın üzerinden karşıya geçen ve her gün ölümle burun buruna gelen köylüler, kaymakamlığın “Köye 800 metre mesafede köprü var, kullanmıyorlar” açıklamasına metreyle ölçüm yaparak göndermede bulundu.

Kaymakamlığa metreli gönderme

26 Şubat 2017 13:56
Kaymakamlığa ‘metreli’ gönderme - Tıkla İzle

İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) Sason merkeze yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Tekevler ve Zafer Mahallelerinde yaşayan vatandaşların hem okula ve işlerine yetişebilmek hem de yaban hayvanlarından korunabilmek için köylerinin yanından geçen Sason Çayı üzerine yaptıkları derme çatma bir tahta köprüyle karşıya geçip, hayatlarına riske attıklarına ilişkin haberi üzerine İlçe Kaymakamlığı yetkilileri, “Köye 800 metre mesafede köprü var, kullanmıyorlar” açıklaması yapmıştı. Bunun üzerine ellerine metreyi alarak ölçüm yapan Zafer Mahallesi sakinleri, köy ile köprü arasındaki mesafeyi 2 bin 400 metre, kendi yaptıkları köprüye mesafeyi ise 350 metre olarak ölçtü.

Köprü değil, ölüm yolu Bu köprüden okula gidiyorlar

'Yolu metre ile ölçtük'

Köy yolunun kışın çamurlu olduğunu ve servisler köye gelip öğrenci almadığı için köprü yaptıklarını belirten köy sakinlerinden Yaşar Çetin, “Yolu metre ile ölçtük, normal köprüden köy meydanına kadar yaklaşık 2,5 kilometre mesafe var. Su yükseldiği zaman o mesafeyi her gün yürümek zorunda kalıyoruz. Köy yolu çamur ve çukurlu olduğu için araçlar öğrencileri köyden alamıyor. Bu yüzden kendi imkanlarımızla tahtadan köprü yaptık ve bu mesafeyi düşürdük. Öğrencilerimizi buradan servislere yetiştiriyoruz. Yaptığımız köprü sağlam değil, çok tehlikelidir. Her an birileri bu suya düşüp ölebilir. Buraya köprü yapılmasını istiyoruz” dedi. 

Necati Çetin ise, öğrencilerin yolda beklediğini ve köyden gelerek tahta köprünün yanından öğrencileri birer birer karşıya geçirdiklerini anlatarak, “Köy yolu çamurlu ve bozuk olduğu için araç köye girmiyor. Öğrencileri de tek başına gönderemediğimiz için yaptığımız kısa mesafeli köprüden geçiriyoruz. Aksi durumda öğrenciler 2,4 kilometre yürümek zorunda kalacak. Dağlık alan olduğu için korkuyoruz. Kurt var, köpek var, yalnız başlarına onları gönderemiyoruz” diye konuştu.  

Sayım Özmen

Etiketler: Batman, Sason


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