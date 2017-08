Kaymaz: “Fındıkta ağırlığımız azalıyor”

Ülke ekonomisine yıllık 2 milyar dolar civarında ihracat girdisi sağlayan fındığın sistemsizlik yüzünden her yıl aynı acı tabloyu yaşamasının kabul edilebilecek bir durum olmadığını belirten ORGİAD Başkanı Ayhan Kaymaz yaptığı açıklamada, bunun böyle gidemeyeceğini ifade etti. Fındık hasadının başlamasına rağmen belirsizliklerin sürmeye devam ettiğini belirten Kaymaz, “Fındık rekoltesi, fındık fiyatları, TMO’nun fındık alıp almayacağı, TMO’nun taban fiyat açıklayıp açıklamayacağı, lisanslı depoculuk sisteminin bu yıl uygulanıp uygulanmayacağı ne yazık ki hala belli değildir. Fındıkla ilgili milli bir politika oluşturmamayı, sadece yapılan rekolte açıklamalarıyla sektöre yön vermek ve algılama oluşturmayı, bu algı sonunda fiyatların düşürülmesinin sağlanmasını ne yazık ki fındığımıza ve üreticilerimize yapılmış bir ihanet olarak görüyoruz” dedi.

“Fındık devlet politikası olmalı”

Fındığın bir devlet politikası olması gerektiğini kaydeden Kaymaz, “Fiyat istikrarının sağlanması, fındığın milli bir ürün statüsünde olması, fındığın bir sisteminin olması sadece hükümet ve devlet desteği ile gerçekleşir. Fındık sektöründeki sistemsizlik ve dağınıklılık, üreticilerimizi, Ordu ve bölge ekonomisini mağdur etmeye devam etmektedir. Buradan fındıkla ilgili yetkililere, ziraat odalarına, borsalara, fındık tanıtım gurubuna, hükümet ve devlet yetkililerine sesleniyoruz; fındığı milli bir ürün yapalım, Fındık İhtisas Borsasını kuralım, ardından milli ürünümüz fındık için sağlam bir sistem oluşturalım ve her yıl yaşadığımız sorunlara artık bir son verelim” diye konuştu.

“Fındıkta ağırlığımız azalıyor”

Kaymaz, şöyle devam etti:

“Kısacası her yıl bu tartışmaların tekrarını yaşamak yerine, Türkiye artık ayakları yere basan bir fındık stratejisini mutlaka oluşturmak zorundadır. Tıpkı diğer ürünlerde konuştuğumuz gibi en az 5 yıllık politikalar çerçevesinde fındık üreticisi, sanayicisi ve ihracatçısı önünü görebilmelidir. Türkiye’nin dünya fındık üretimindeki ağırlığı her geçen yıl azalıyor. Yüzde 80’lerden yüzde 60’lara düşmüş vaziyetteyiz. İspanya, Gürcistan ve Azerbaycan gibi ülkelere yapılan fındık ekimleriyle her geçen gün ağırlığımızı kaybediyoruz. Dünya fındık üretiminin çoğunu biz karşılamamıza rağmen 2 milyar dolarlık ihracat girdisinin az olduğunu düşünüyoruz. Hasat dönemi gelmesine rağmen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından fındık rekolte tahmini henüz açıklanmamıştır. Fındık fiyatlarındaki aşırı dalgalanmaların önüne geçilmesi ve üreticinin korunması adına TMO'nun fındıkta taban fiyat açıklamasını bir an önce yapmasını bekliyoruz. Ve şunu da asla unutmamalıyız; fındığı sadece kabuklu ya da iç fındık olarak değil, işlenmiş ve paketlere girmiş şekilde ihraç edemediğimiz sürece fındığı biz üretir ve toplarız ama bu işten asıl başkaları büyük gelir sağlamaya devam edecektir.“