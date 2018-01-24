KAYMOS’dan 66 firma ile fuar çıkarması

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği'nin (KAYMOS) 3 yıl önce kurulmuş bir sivil topluk kuruluşu olduğunun altını çizen Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Deveci, KAYMOS'un 93 üye ile faaliyetlerini yürüttüğünü bildirdi. İstanbul CNR'daki mobilya fuarına Kayseri'yi ve mobilya sektörünü temsilen 66 firma ile katıldıklarını ifade eden Deveci, "Bizim için sevindirici yanı, ilk başladığımız günden bugüne hem firmalarımız hem de markalarımız bazında çok ciddi ivmeler kazandık. Markalaşma yolunca ciddi bir katkısı var. Bu katkısıyla ürettiği ürünleri dünya pazarına açmamız ve dünya pazarındaki müşterilerimize duyurma anlamında, hem şehrimize olan minnet borcumuzu hem de ülkemize olan kültür elçiliği borcumuzu yerine getirmiş oluyoruz" dedi.

"Burası 150’ye yakın ülkeden davetlinin katıldığı bir mobilya fuarıdır. Bununla alakalı çalışmalarda emeği geçen, özellikle bizim dernek üyesi arkadaşlarımız ciddi tasarımlar yaptılar" diyen Deveci, "Hem stantları anlamında hem müşteri karşılama anlamında hem de müşteri anlamında ve bununla birlikte endüstriyel üretim yaptıkları için sektörün satış sonrası servis ağını oluşturan ve tüketiciye daha uygun fiyata daha kaliteli ürünleri satmak adına birliktelikle çıktıkları yolda son gaz devam ediyorlar. Gayet de başarılı gidiyorlar. Bütün üreticilerimizi ve bütün firmalarımızı tebrik ediyorum. Gayet iyi çalışmalar var. İnşallah bu fuar sonrasında da güler yüzümüzle 2023 hedefleri adına 2018 yılında daha da iyi çalışarak bu hedeflere ulaşmış olacağız. Cari fazla veren bir sektörüz. Bunu daha öncede dile getirmiştik. İstihdamı destekliyoruz. Neredeyse ekonomiye can veriyoruz. Kendi üzerimize düşen bütün görevleri yerine getiren bir sektör olarak devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yakup Deveci, Kayseri'deki mobilya sektörü hakkında ise şu bilgileri verdi:

"1’inci organize sanayi bölgemiz yaklaşık 22 milyon metrekaredir. Mimarsinan ve İncesu ile yaklaşık 45 milyon metrekareye ulaşan bir organize sanayiye sahip Kayseri’den bahsediyoruz. Kayseri yıllardır ticaret üssü olarak oluşmuş ve ticaretle anılan bir şehir. Ticaretinin de yaklaşık yüzde 60’ı mobilya üzerinedir. İstihdam da 100 binin üzerine çıkmaya başladı. 100 bin kişi bu sektörden ekmek yiyor. Bununla birlikte de halen gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. Kayseri’de şuan kurulmuş olan bir kooperatif niteliğinde yapılan mağazalarımız var. Bununla birlikte hem bölgeye hem çevreye hem de dış ülkelere daha nezih ortamda yaptığımız ürünleri sergileyeceğiz. Türkiye mobilyasının yüzde 50’sini üreten bir şehirden bahsediyoruz. Katma değerini ve vergisini hesapladığınız zamanda göz ardı edilemeyecek çok ciddi bir sektör ve şehir olarak Kayseri’yi adlandırabiliriz."