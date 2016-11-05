Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, bir süredir restorasyon çalışması yapılan, Eminönü’ndeki Yeni Camii ve Mısır Çarşısı’na bir ziyarette bulundu. Çalışmaları devam eden restorasyon faaliyetlerini yerinde izleyen ve yetkililerden detaylı bilgi alan Veysi Kaynak, Mısır Çarşısı’nda çalışmaları incelemenin yanı sıra çarşı esnafını da ziyaret etti. Kaynak, çalışmalar hakkında yetkililere sık sık sorular sorup yer yer de tavsiyelerde bulundu. Çalışmalarla yakından ilgilenen Kaynak, çarşı esnafıyla da uzun uzun sohbet etmeyi ihmal etmedi.

“48 ecdad yadigarı eser aynı anda restore ediliyor”

Yeni Camii’deki çalışmaları inceledikten sonra Mısır Çarşısı’nı gezmeden önce basın mensuplarına açıklama yapan Kaynak, çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Arkamda kalan, Yeni Camii. İstanbul için, Türkiye için önemli eserlerden biri. Bizim ve dünyanın en önemli miraslarından biri. Yapımının üzerinden yaklaşık 370 yıl geçmiş. İlk defa bu dönem kapsamlı bir restorasyon işine tanıklık ediyoruz. Caminin hemen yanındaki Mısır Çarşısı’nda da yine 2 yıldan beri süren önemli restorasyon faaliyetlerine tanıklık ediyoruz. Cami için şunu söylememiz gerekir: Gerçekten Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ve yüklenici firma çok da önemli bir şey yapmışlar. Cami ibadete kapatılmadan, çalışılacak yer bir iskeleyle kapatılmış. 48 ecdad yadigarı eser aynı anda restore ediliyor. Bunlar önemli işlerdir” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Coşkun



