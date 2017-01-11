Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve dünyanın en büyük insani yardım programı olan Sosyal Uyum Yardım Programı’nın (SUY) değerlendirme toplantısı, Dünya Gıda Programı (WFP) Türkiye Sorumlusu Jean-Yves Lequime ile AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger’ın ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirildi. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın da katıldığı toplantıda Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve çok sayıda konuk yer aldı. Toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Kaynak, Türkiye’nin mülteci meselesine vicdani açıdan baktığını vurgulayarak şunları kaydetti:

“Türkiye, yaklaşık 6 yılı bulan bu süreç içerisinde olaya bir vicdan meselesi olarak baktı. İnsanların, hastanelerin, okulların tepesine bomba atılırken bu bir vicdan meselesidir dedi ve açık kapı politikası uygulandı. 260 bini aşkın mülteci şu anda AFAD tarafından teşkil edilen geçici barınma merkezinde, 2 buçuk milyondan fazla insan da sadece Suriyelilerden bahsediyorum ülkemizin 80 ilinde hayatlarını sürdürüyorlar. Türkiye’de Suriyeliler dışında Iraklılar, Filistinliler, Afganlar, Ezidiler var. Birçok milleten insan var. Savaştan, açlıktan kaçan insan kendisine selamete erecek bir liman olarak Türkiye’yi seçti ve Türkiye’ye geldiler. Bu insanlığın ortak bir meselesidir.”

“BİR CİNAYET ÖRGÜTÜNÜN BARIŞ MASASINDA NE İŞİ VAR"

Suriye’deki krize kalıcı çözüm bulmak amacıyla Suriye rejimi ve Suriyeli muhalifler arasında Türkiye ve Rusya’nın girişimleriyle Astana’da yapılması planlanan barış görüşmelerinde PYD’nin olmaması gerektiğini vurgulayan Kaynak, “ 60 yıllık bölgede, Türkiye’de 40 yıldan beri kan döken PKK’nın Suriye kolu PYD’ye maalesef müttefiklerimiz hem silah veriyorlar hem de barış masasında onların da olmasını istiyorlar. Bir cinayet örgütünün barış masasında ne işi var?” diye konuştu.

KIZILAY KART

Türkiye’deki 1 milyon mülteciyi kapsayan program çerçevesinde kişi başı 100 lira yardım yapılıyor. Avrupa Birliğinin tahsis ettiği bütçe ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Dünya Gıda Programı ve Türk Kızılayı işbirliğiyle hayata geçirilen Sosyal Uyum Yardım Programı kapsamında hak sahibi mültecilerin kayıtları Kızılay’ın başvuru ofisleri ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı vakıflar üzerinden geçtiğimiz ay alınmaya başlanmıştı.