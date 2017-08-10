Kaynak suyunda şifa arıyorlar

İddia nedeniyle, Türkiye’nin dört bir yanından şifa bulmak isteyen vatandaşlar mezraya geliyor. Köy Muhtar Azası Mehmet Bulut, suyun şifalı olduğunun testlerle kanıtlandığını öne sürdü.

Kozluk ilçesine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan İnişli köyü Tunçbilek mezrasında akan kaynak suyunun başta sarılık olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği öne sürülüyor. Söz konusu iddia nedeniyle Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar şifa bulmak için mezraya geliyor. Köye gelme imkanı olmayanlara ise talepleri üzerine köyden şişelerle su gönderiliyor. Köyün Muhtar Azası Mehmet Bulut, köyün doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine hastaların şifa bulmak için köye geldiğini belirterek, “Köyümüzün yolu sıkıntılı. Buna rağmen vatandaşlar sarılık, kireçlenme, romatizma ve safra kesesi hastalıklarından kurtulmak için buraya geliyorlar. Suyun Ankara’da testi bile yapıldı. Başta sarılık olmak üzere diğer hastalıklara iyi geldiği kanıtlandı” dedi.

Gelen vatandaşların suyu şişeler ve bidonlara doldurup geri döndüklerini bazı vatandaşların da kendilerine telefonla ulaşıp, su göndermelerini istediğini anlatan Bulut, “Biz de suyu bidonlara doldurup, kendilerine gönderiyoruz. Hastalığı olan herkesin köyümüzün suyundan şifa bulmasını istiyoruz” diye konuştu.

İzmir’den su almaya geldi

Kozluklu olduğunu ancak yıllar önce İzmir’e yerleştiğini belirten Turgut Keskin adlı vatandaş ise annesinin sarılık hastası olduğunu ve bunun için su almaya geldiğini anlatarak, “Suyu şişelere doldurup İzmir’e götüreceğim. Sarılık hastalığına bire bir geliyormuş. Duyum üzerine denemeye geldik. Umarım şifa buluruz” ifadelerini kullandı.

Sevban Sevkal - Mehmet Şükrü Yıldırım