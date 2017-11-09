Diğer
Kategoriler

Kaynak ustasından motorlu testereyle damat tıraşı

Çorum’da bir düğünde kılıç ve motorlu testere ile yapılan damat tıraşı görenleri şaşkına çevirdi.

Kaynak ustasından motorlu testereyle damat tıraşı

09 Kasım 2017 16:33
Kaynak ustasından motorlu testereyle damat tıraşı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Çorum’da dünya evine giren Resul-Ayşe Nacar için düğün töreni düzenlendi. Damat kına gecesine uzun sakalları ile katılınca arkadaşları damada tepki gösterdiler. Kına gecesi sırasında Nacar’ı bir sandalyeye oturtan ve aynı zamanda arkadaşı olduğu öğrenilen kaynak ustası Fatih Özkan, damadı motorlu testere ile tıraş etmeye başladı. Damadın zaman zaman zor anlar yaşadığı tıraş cep telefonuyla kaydedildi.
Motorlu testere ile arkadaşını düğünde tıraş eden kaynak ustası Fatih Özkan, damadın kına törenine sakallı geldiğini belirterek, “Arkadaşımızda sakallı gelmiş. Bizde kınaya böyle gidilmez diye tepki gösterdik. Ceza olarak motorlu testere ile tıraş edelim dedik. Silah atıp insanlara zarar vermek yerine böyle bir şey yaptık. Motorlu testere de zincir yoktu. Videoyu izleyenler tepki göstermiş. Ama burada damada zarar verecek hiçbirşey yoktu. Milleti eğlendirelim dedik. Damada da böyle bir ceza vermek için böyle bir etkinlik yaptık” ifadelerini kullandı.
Düğünün ardından Bartın’ın Amasra ilçesine balayına giden damat Resul Nacar ise motorlu testere ile yapılan tıraş sırasında yaşadıklarını İHA’ya anlattı.

Motorlu testere ile damat tıraşının kendisi için de şok olduğunu ve hiç böyle bir şey beklemediğini anlatan damat Resul Nacar ise “Daha önce arkadaşlar söylemişti. Kınaya gideceğimiz sıra geldi. Böyle sakallı olmaz damat cezalısın dedi. Önce kılıç çıkardı. Dedim herhalde kılıç ile tıraş edecek. Sonra aracın bagajından motorlu testereyi çıkardı. Ne yapıyorsun abi dedim. Sorun yok dedi. Üzerinde zincir yoktu. Sonra yüzümü köpükledi. Herkes şokta. Müzik falan durdu. Sonra tıraş etmeye başladı. Çok korktum. Damat adayları tavsiyem, sakın böyle tıraş olmasınlar, insan korkuyor” diye konuştu.

Muhammed Muttalip Yalçın - Halil Tekin

Etiketler: çorum, Damat tıraşı, kaynak ustası, testere

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç