Kaynak ustasından motorlu testereyle damat tıraşı

Edinilen bilgilere göre, Çorum’da dünya evine giren Resul-Ayşe Nacar için düğün töreni düzenlendi. Damat kına gecesine uzun sakalları ile katılınca arkadaşları damada tepki gösterdiler. Kına gecesi sırasında Nacar’ı bir sandalyeye oturtan ve aynı zamanda arkadaşı olduğu öğrenilen kaynak ustası Fatih Özkan, damadı motorlu testere ile tıraş etmeye başladı. Damadın zaman zaman zor anlar yaşadığı tıraş cep telefonuyla kaydedildi.

Motorlu testere ile arkadaşını düğünde tıraş eden kaynak ustası Fatih Özkan, damadın kına törenine sakallı geldiğini belirterek, “Arkadaşımızda sakallı gelmiş. Bizde kınaya böyle gidilmez diye tepki gösterdik. Ceza olarak motorlu testere ile tıraş edelim dedik. Silah atıp insanlara zarar vermek yerine böyle bir şey yaptık. Motorlu testere de zincir yoktu. Videoyu izleyenler tepki göstermiş. Ama burada damada zarar verecek hiçbirşey yoktu. Milleti eğlendirelim dedik. Damada da böyle bir ceza vermek için böyle bir etkinlik yaptık” ifadelerini kullandı.

Düğünün ardından Bartın’ın Amasra ilçesine balayına giden damat Resul Nacar ise motorlu testere ile yapılan tıraş sırasında yaşadıklarını İHA’ya anlattı.

Motorlu testere ile damat tıraşının kendisi için de şok olduğunu ve hiç böyle bir şey beklemediğini anlatan damat Resul Nacar ise “Daha önce arkadaşlar söylemişti. Kınaya gideceğimiz sıra geldi. Böyle sakallı olmaz damat cezalısın dedi. Önce kılıç çıkardı. Dedim herhalde kılıç ile tıraş edecek. Sonra aracın bagajından motorlu testereyi çıkardı. Ne yapıyorsun abi dedim. Sorun yok dedi. Üzerinde zincir yoktu. Sonra yüzümü köpükledi. Herkes şokta. Müzik falan durdu. Sonra tıraş etmeye başladı. Çok korktum. Damat adayları tavsiyem, sakın böyle tıraş olmasınlar, insan korkuyor” diye konuştu.

Muhammed Muttalip Yalçın - Halil Tekin