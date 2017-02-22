Medicana International İstanbul Hastanesi konferans salonunda, Yaşam Dergisi işbirliği ile gerçekleştirilen buluşmada Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Ömer Şatır, Beylikdüzü Belediyesi Kültür-Sanat Danışmanı Erhan Bayladı, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda seçkin davetli katıldı.

Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen, toplumun önde gelen isimleri ve ünlülerini konuk eden yaşam tadında aylık buluşmalar, sanatın unutulmaz ismi Defne Yalnız’ı konuk etti. Sağlık hizmetinin yanı sıra hasta ve refakatçilerine, tüm misafirlerine kültür sanat buluşmalarıyla moral vermek, farkındalık yaratmak için düzenlenen etkinlikler katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Medicana International İstanbul Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal, kurum olarak insanlara şifa dağıtmanın yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de yer aldıklarını hatırlattı. Kültür ve sanatın yaşamın bir parçası olduğunu ifade eden Ünal, ‘Hem yarım asrı geçen sahne hayatında ki başarısı, hem de özel yaşantısıyla hemen hemen herkesin takdirini kazanan Defne Yalnız’ı böyle bir etkinlikte ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

6 yaşında tiyatro sahnesi ile tanışan, ardından tiyatro eğitimi alan Defne Yalnız, Yaşam Tadında Aylık Buluşmalar’da hayatından kesitleri konuklarla paylaştı. Tiyatro sahnelerinde, dizilerde, sinemalarda unutamadığı anılarını, sağlık deneyimlerini hatta özel hayatına dair tecrübelerini de anlatan usta sanatçı, sanata ilgi duyan bir toplumda şiddetin barınamayacağının altını çizdi. Tiyatroya meraklı gençlerin sorularını da cevaplayan ve toplumun önünde olan insanların yaşamlarıyla da örnek olma zorunluluğu bulunduğunu kaydeden Defne Yalnız, gençlere asla çabuk ünlü olma veya çok kazanma derdinde olmamaları konusunda önemli uyarılarda bulundu. Önce yaptıkları sanatı en iyi şekilde yapma sevdasında olunması gerektiğinin altını çizen Yalnız’a konferans sonrası Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Ömer Şatır ve Medicana International İstanbul Hastanesi yönetimi tarafından teşekkür plaketi verildi.