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Kaynananın gelinini kızgın yağ ile yaktığı iddiası

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde üzerine kızgın yağ dökülen kadın hastanelik oldu. Kadın, kızgın yağı kaynanasının döktüğünü iddia etti.

Kaynananın gelinini kızgın yağ ile yaktığı iddiası

15 Kasım 2016 15:48

İddiaya göre, Tekirdağ'da ikamet eden Nursel Demir, rahatsızlanan eşinin bakımını yapacağı esnada 5 yaşındaki çocuğuna bakması için yaklaşık 10 gün kadar önce kaynanası Fatma Ç.’yi evine çağırdı. Eşinden ayrı olan kaynanası ile aynı evde kalmaya başlayan gelin Nursel Demir, önceki gün acı içinde uyandığını ileri sürerek kaynanasının üzerine kızgın yağ döktüğünü iddia etti. Yüzü ve vücudunun bir bölümü yanan kadın, eşinin yardımıyla önce Tekirdağ Devlet Hastanesine oradan da Çorlu’da faaliyet gösteren özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Evlendiği günden beri kaynanası ile anlaşmazlıklar yaşadığını ifade eden Nursel Demir, Fatma Ç.'den şikayetçi oldu. Çorlu’da özel bir hastanede tedavisi süren Nursel Demir’in tedavisine yaklaşık 2 hafta süreyle daha devam edileceği belirtildi. Hastane yetkilileri ise, hastaneye ikinci derece yanık şikayeti ile başvuran kadının kızgın yağ ile yandığı teşhisini koyduklarını, yapılan ilk tedavinin ardından yüzü, kolu ve boynunda yanıklar olan kadını tedavi altına aldıklarını ve kontrollerin sürdüğünü kaydetti. 

Nursel Demir'in şikayetçi olduğu Fatma Ç. serbest bırakıldı. 

Serdar Şahin
TEKİRDAĞ

Etiketler: gelin, kaynana


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