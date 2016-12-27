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Kayseri amatör camiasının duayen ismini kaybetti

Yıllardır Kayseri futboluna hizmet eden Mehmet Karabacak bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Kayseri amatör camiasının duayen ismini kaybetti

27 Aralık 2016 08:42

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunda görev yapan ve herkes tarafından çok sevilen Mehmet Karabacak (60) yaşında hayata gözlerini yumdu. Karayollarından çalıştıktan sonra emekli olan ve daha sonra Kayseri Amatör Spor Kulüplerinden görev alarak hizmet eden Mehmet Karabacak’ın ölüm haberi tüm Kayseri Spor camiasını yasa boğdu. Önceki gün anıdan rahatsızlanan Mehmet Karabacak kaldırıldığı hastaneden bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. 1956 doğumlu olan Mehmet Karabacak, bugün Erkilet Gümüşcu Camisinde öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Erkilet’te toprağa verilecek. 

Etiketler: Mehmet Karabacak


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