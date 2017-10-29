Kayseri Bilim Merkezi, çocukları bilime yönlendirmek için birbiri ardına etkinlik yapıyor

Kayseri Bilim Merkezi, çocuklara yaparak ve yaşayarak bilimi sevdirme imkanı sunuyor. Çocukların kendilerini geliştirip yeni tasarımlar için fırsat yakalayabilecekleri tematik atölye çalışmaları başladı. Kendin tasarla, Robotik Kodlama, Doğadan Tasarım, Şifreli Kanatlar, Mikroskobik Dünya, Gizemli Köprü ve Astronomi atölyelerine büyük ilgi gösterildi.

Tematik atölye çalışmaları ile araştırma, gözlem yapma, kıyaslama, keşfetme, ifade etme ve çeşitli çözümler bulabilme becerilerinin geliştirilmesine imkan sağlanması amaçlanıyor. Çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturan atölye çalışmalarıyla, bilimsel merak ve öğrenme isteğinin uyandırılması hedefleniyor. Her hafta sonu ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan atölye çalışmalarında eğlenceli ve eğitici bilimsel etkinliklere yer verilecek.