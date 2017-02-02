Diğer
Kategoriler

Kayseri dondu: Eksi 22

Kayseri’de sıfırın altında 22 dereceyi bulan hava sıcaklıkları kentteki havuzlar ve fıskiyeleri dondururken, vatandaşlar da soğuk havada işe gitmekte zorluk çekti.

Kayseri dondu: Eksi 22

02 Şubat 2017 10:20
Kayseri dondu: Eksi 22 - Tıkla İzle

Kayseri’de etkisini gösteren aşırı soğuklar hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Sabah saatlerinde eksi 22 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle kent merkezindeki süs havuzları ve fıskiyeler buz tuttu. Sabah işe araçlarıyla giden vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta güçlük çekerken, yürüyen vatandaşlar da kendi imkanlarıyla ısınmaya çalıştı. Kentteki derecelerin de - 10 derecede donduğu görüldü. Havanın çok soğuk olduğunu söyleyen bazı vatandaşlar, sabah kalktıklarında işe gitmemeyi bile düşündüklerini söyledi.

Öte yandan, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini göstereceği öğrenildi.

Turan Bulut


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!