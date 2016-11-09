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Kayseri Emniyeti uyuşturucuya göz açtırmıyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Emniyeti uyuşturucuya göz açtırmıyor

09 Kasım 2016 09:49

Edinilen bilgiye göre Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda R. K., İ. T., B. S., Ç. K., G. K., M. B. ve S. D. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların yapılan üst aramalarında ve R. K. isimli şahsa ait Sivas Caddesi üzerinde bulunan bayan kuaförü ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, daralı ağırlıkları 3.5 gram metamfetamin, 0.90 gram bonzai, 29.30 gram eroin, 5 adet ecstasy tablet ve 1 adet Hassas terazi ile uyuşturucu satışında kullanılan çok miktarda pişer ele geçirildi.
Çalışmalar sonucunda R. K., İ. T. ve B. S. isimli şahıslar hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapılarak savcılığa sevk edileceği bildirildi. 

Etiketler: Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü


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