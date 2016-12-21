Bu szon yaşadığı yönetim istikrarsızlığı nedeniyle bekleneni veremeyen Kayseri Erciyesspor, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta en hırçın takımlar arasında yer aldı. Mavi-Siyahlı oyuncular toplamda 39 sarı, 2 kırmızı kart gördü. Sadece 2 maçta kart görmeyen Erciyesspor'da ilk yarıda tam 17 oyuncu kart ile tanıştı. Bu oyunculardan iki tanesi ise hem sarı hemde kırmızı kart gördü. Ligin 1. haftasında oynanan Hatayspor ve 12. haftasında oynanan 1461 Trabzon maçlarında Mavi-Siyahlı oyuncular hiç kart görmezken, ligin 14. haftasında oynanan Bugsaşspor maçında tam 7 sarı kart ve yine 7. haftada oynanan Tokatspor maçında da 5 sarı kart görerek zirve yaptılar. Takımın en hırçın ismi 8 sarı, 1 kırmızı kart gören Tayyip Kanarya oldu. Bu ismi 4 sarı kart gören Yusuf Balcıoğlu ile Mehmet Bayram takip etti. Takımda Tugay Adamcıl ile Serkan Demirezen ise 3'er sarı kart gördü. Diğer kart gören isimler ise şöyle: Okan Yenidünya (2), Halil karataş (2), Bilal Kılıç (2), Turgay Aydoğan (2), Yunus Öztürk (2), Furkan Ulus (1), Burak Türkmen (1), Mehmet Seçme (1), Ahmet Özdemir (1), Talha Çoban (1), Çağatay Polatdemir (1), Muhammed Yasin Turgutalp(1).

Ligin 4. haftasında Karşıyaka ile oynanan maçta Serkan Demirezen, 17. haftada oynanan Kastamonuspor maçında ise Tayyip Kanarya kırmızı kart gören isimler oldu.

Erhan Kan