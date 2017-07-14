Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kösedağ, '15 Temmuz Halkın Zaferidir'

Kösedağ açıklamasında, 15 Temmuz 2016 tarihinde içimize sinmiş hainlerin yapmak istediği darbenin başlarına yıkıldığını belirterek, "Türk halkının özgür iradesiyle seçilmiş hükümetlere karşı darbe girişimlerinin artık tarihe karıştığına inandığımız 21. Yüzyıl Türkiye’sinde, 15 Temmuz 2016 günü gerçekleştirilmek istenen silahlı darbe kalkışmasının hedefine ulaşamadan bastırılması en büyük tesellimiz olmuştur. Demokrasinin kesintiye uğramaması, Türkiye halkının hür iradesiyle seçilmiş hükümetin silah zoruyla alaşağı edilmemesi için tankların önüne dikilen, meydanları dolduran her kesimden insan, dünyaya örnek bir direniş sergilemiştir. Her ne kadar darbeciler Türk Silahlı Kuvvetleri içinden çıksa da, Genel Kurmay Başkanlığı’ndan başlayarak değişik kademelerdeki mensuplarının ve Emniyet Teşkilatı ve diğer güvenlik birimlerinin ve halkın kahramanca direnmeleri sayesinde Türkiye büyük bir felâketin eşiğinden dönmüştür." dedi.



Türkiye'de bir infial oluşturulmaya çalışıldığına işaret eden Kösedağ, "Bu 1 yıllık süreçte devletimiz gücünü ortaya koydu. İnşallah millet olarak da biz devletimizin arkasında sonuna kadar duracağız. Ülkemizin geleceği adına kanımızın son damlasına kadar bu mücadeleyi vereceğiz. 15 Temmuz gerçekleşmiş olsaydı ülkemiz Suriye gibi olacaktı. Allah'a hamdolsun ki milletimizin duruşu sayesinde bu ülkeyi düşmana teslim etmedik." değerlendirmesinde bulundu.



'MEDYA OLMASI GEREKENİ YAPMIŞTIR'



Kösedağ, ayrıca 15 Temmuz ihanetinde medyanın da üzerine düşeni yaptığını belirterek, "Bugün dödüncü kuvvet olarak kabul edilen medya 15 Temmuz'da vatanın birliği, bütünlüğü ve milletinin beraberliğinden yana tavır almıştır. Seçilmişlerden yana olmuştur. Olması gerekeni yapmıştır. " dedi.