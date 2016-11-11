Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin planlı şekilde yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Adıyaman, Ankara, Bursa, Elazığ, Yozgat, Konya, Bitlis, Ordu, İstanbul, Sakarya, Aksaray sabah saatlerinde arama, yakalama ve gözaltı çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi. TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı operasyonda yakalama, arama ve gözaltı yapılan 76 kişinin arasında FETÖ/PDY'nin SGK bölge imamının ve bir noterin de bulunduğu bildirildi.

Sabah saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında, yakalama, arama ve gözaltı faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.