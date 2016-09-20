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Kayseri merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu

Kayseri merkezli 15 ilde FETÖ/PDY operasyonu çerçevesinde 'Bylock' kullanıcısı 141 kişinin gözaltına alınması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Kayseri merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu

20 Eylül 2016 08:59

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında Anayasa'yı ihlal, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni Düşürmeye Teşebbüs ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olmak suçlarından Kayseri ve ilçeleri ile 15 ilde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personeller içerisinde, örgütün kriptolu iletişim programlarından 'Bylock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 141 şahsın gözaltına alınması için sabah saat 07.00'de eş zamanlı operasyon başlatıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şahısların doktor kontrolünden geçirildikten sonra Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanacağı kaydedildi.

Etiketler: Kayseri


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