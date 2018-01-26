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Kayseri merkezli 17 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Kayseri’de FETÖ/PDY'nin gizli iletişim ağı olan Bylock programını kullananlara yönelik Kayseri merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kayseri merkezli 17 ilde FETÖ/PDY operasyonu

26 Ocak 2018 10:34
Kayseri merkezli 17 ilde FETÖ/PDY operasyonu - Tıkla İzle

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütünün iletişim ağı Bylock programı kullandığı tespit edilen 23 şahısa yönelik Kayseri merkezli Ankara, Samsun, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Tokat, Sivas, Adana, İzmir, Antalya, Konya, Manisa, Uşak, İstanbul, Sakarya, Bingöl'de eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonlarda S.S, M.Ö, E.G, H.G, F.D, E.M.E, N.P, M.F.Y, D.A, H.A, R.S, Y.A, M.A, N.F.E. ve Y.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Diğer şahısların yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. 

Etiketler: FETÖ/PDY operasyonu, Kayseri

 

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