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Kayseri OSB’de 5 arsa satıldı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde (KOSB) ihale yoluyla satışa çıkarılan 11 arsadan 5’i satıldı.

Kayseri OSBde 5 arsa satıldı

01 Kasım 2016 17:08

KOSB Konferans Salonu’nda 6 firmanın katıldığı ihalede, satışa çıkarılan 11 arsadan 5’i yaklaşık 5 milyon TL karşılığında satıldı. İhale öncesi konuşan KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, ihalenin kente ve Organize Sanayi Bölgesi’ne hayırlı olması temennisinde bulunarak, göreve geldikleri günden bu yana şeffaf bir yönetim sergilediklerini kaydetti. Nursaçan, “Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yönetimi olarak göreve geldiğimiz günden itibaren şeffaf olacağımızı söyledik. Allah’a şükürler olsun, tüm arsaları da ihale metoduyla bugüne kadar sattık. Bugün Kayseri Organize Sanayi’de yine 11 tane arsamızın ihalesi var. Katılımınızdan ötürü tekrar hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bu ihale de şehrimiz ve Kayseri Organize Sanayi Bölgemiz için ve ihaleye girerek arsalarımızı alan değerli sanayicilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye’nin en önemli üslerinden bir tanesi. Yaklaşık rakamlara baktığımız zaman 65 bin civarında çalışanının olduğu, 2 milyar dolar gibni ihracatın olduğu bir yer. Bunun 40 sene öncesine baktığımız zaman 3 milyon metrekarelik bir organize sanayi idi, bugün elhamdülillah 12 milyon metrekarelik, kendi içerisindeki asfalt yolları 150 kilometreyi bulan bir Kayseri OSB’den bahsediyoruz. Biz yönetim olarak şu hassasiyeti gütmeye çalıştık, bunlara sizler de şahit oldunuz. Ümit ederim ki farkına varmışsınızdır. Biz Kayseri Organize Sanayi Bölgesini kardeşliğin, sevginin ve saygının, birliğin ve beraberliğin merkezi haline getirmeye çalıştık. Sizlerin de desteğiyle bizim bu gayretimiz artarak devam edecek. Şuanda geçici yeni hizmet binamıza da taşındık. Dün itibariyle Melikgazi Belediyemizin bize göndermiş olduğu yazıda binanın boşaltılması gerekiyordu. Yapılan teknik analizler ve araştırmalar sonucunda çıkan sonuç bina depreme dayanıklı değil, güçlendirilmesi de doğru bulunmayan bir yapı olduğu için biz de inşallah siz değerli sanayicilerimize layık bir hale getirdik” ifadelerini kullandı. 

Turan Bulut


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