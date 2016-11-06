Osmanlıspor: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada sol kanatta hareketlenen Nakoulma’nın ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktasına çıkardığı pasta topla buluşan Deniz Türüç’ün şutunda meşin yuvarlak kaleci Hakan’da kaldı.

20. dakikada sağ kanattan Pinto’nun arka direğe gönderdiği ortada Prochazka topu kafayla kale önünde bulunan Umar’a indirdi. Umar’ın şutunu kale çizgisi üzerinde karşılayan Umut Sönmez, meşin yuvarlağı tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

25. dakikada Adam Maher’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla kale direğinin dibinden dışarı çıktı.

27. dakikada Adam Maher’in ceza sahası ön çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta top kaleci Muammer’de kaldı.

34. dakikada Adam Maher’in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Umar’ın topu düzelttikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı.

37. dakikada Maher’in pasıyla sol kanatta hareketlenen Umar’ın penaltı noktasına çevirdiği topa Webo’nun topuğuyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

45+1'de Deniz Türüç'ün kornerden gelen ortasına iyi yükselen Mabiala'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Adam Maher’in ara pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Delarge’nin kale alanı içerisine çevirdiği topa Kana Biyik son anda müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere yolladı.

58. dakikada Deniz Türüç’ün kullandığı köşe vuruşunda ön direkte bulunan Pinto’dan seken topu önünde bulan Nakoulma’nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Hakan’ın solundan ağlarla buluştu. 0-1

65. dakikada sol kanattan Nakoulma’nın ceza alanına çevirdiği topla penaltı noktası üzerinde buluşan Deniz Türüç pasını Umut Sönmeze aktardı. Umut vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

82. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Regattin’in sert şutunda kaleci topu kornere çeldi.

83. dakikada Regattin’in köşe vuruşunda gelen ortasında arka direkte topla buluşan Numan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

90+1. dakikada Muhammed Bayır’ın sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Mehmet Güven’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Osmanlı

Hakemler: Serkan Çınar xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Osmanlıspor: Hakan Arıkan xx, Muhammed Bayır xx, Prochazka xx, Numan Çürüksu xxx, Pinto x, Umar xx (Tugay Kaçar dk. 90 ?), Ndiaye xx, Mehmet Güven xx, Delarge xx, Adam Maher xxx (Regattin dk. 70 x), Webo x (Rusescu dk. 64 x)

Yedekler: Ahmet Eyüp, Szukala, Aykut Demir, Erdal Kılıçaslan

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Kayserispor: Muammer Yıldırım xx, Levent Gülen xx, Mabiala xx, Kana Biyik xx, Anıl Karaer xx, Umut Sönmez x (Traore dk. 81 ?), Samba Sow xx (Kubilay dk. 46 x), Mijailovic xx, Deniz Türüç xx, Nakoulma xx, Welliton xx (Umut Bulut dk. 67 x)

Yedekler: Ahamada, Ufuk, Erkam, Murat Duruer

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Goller: Nakoulma (dk. 58) (Kayserispor), Mehmet Güven (dk. 90+1) (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Samba Sow, Anıl Karaer, Levent Gülen, Welliton, Kubilay Sönmez, Nakoulma, Kana Biyik (Kayserispor), Pinto, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu (Osmanlıspor)

Uğur Kan Yüksek