Gazi Uluhan, Kayseri ve Ankara’da gördüğü tedavinin ardından dün taburcu olarak memleketi olan Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Ürküt köyüne geldi. Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım tarafından karşılandığı belirtilen gazi Uluhan, köyündeki evinde istirahat ederek ziyaretleri kabul etmeye başladı. Yüzünde patlamadan kaynaklı cam kesiklerinin izleri ve sol kürek kemiğinde kırık olduğu belirtilen Uluhan’ın ayrıca sol gözünde ise ciddi anlamda görme kaybı olduğu öğrenildi. Gazi Uluhan taburcu olarak geldiği evinde, patlama anında ve sonrasında yaşananları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Olay anında çarşıya gittiklerini ve her şeyden habersiz olduklarını ifade eden Uluhan, “Olay anında hiç bir şeyden haberimiz yoktu çarşıya çıkacaktık. Araç yanıma kadar geldi ama öyle bir şey olacağı aklımın ucundan bile geçmedi, araç beni geçtikten sonra patladı. Otobüsün içerisinde cam kenarında sol tarafta oturuyordum. Patlama anında basınçla beraber aracın içerisinde savrulduk ve o an da gözlerimin ikisi de görmez oldu patlamanın etkisiyle, geçici körlük yaşadım. Şehit olanların da hepsini tanıyordum. Patlama sonrasında bilincim yerindeydi ayağı kalktım, aracın camından elini uzattım o sırada bir vatandaş beni aracın içerisinden çıkarıp dışarı yere yatırdı. Daha sonra ambulansa aldılar ve götürdüler o sırada da gözlerim görmüyordu. Herkese yardım etmeyi düşündüm ama gözlerim geçici görmediği için oturduğum yerden kalkamadım” diye konuştu.

“Tedavim bitince de tekrar birliğime dönmek isterim”

Şehit olan askerlerin hepsinin arkadaşını olduğunu dile getiren Uluhan şunları söyledi:

“Şehit olanlar arasında çok yakın arkadaşlarım vardı. Ben 3-4 ay Hakkari’de kaldım, Çukurca’dan yan yana yattığım arkadaşım arkamda oturuyordu ve şehit oldu. Sohbet, muhabbet ederek gidiyorduk, ama ne yazık ki böyle bir şey geldi başımıza. Bugünümüze şükürler olsun.”

Son olarak teröre mesaj vermeyi de ihmal etmeyen Uluhan, “Hepsinin Allah belasını versin, bu yaptıkları yanlarına kalmayacak elbet bir gün hepsi cezasını alacak. Bizim canımız yandı, onların canı bizimkinden daha çok yanacak. Tedavim bitince de tekrar birliğime dönmek isterim” dedi.

“Kayseri’ye gittiğimde oğlumu tanıyamadım”

Gurur ve hüznü bir arada yaşayan gazinin baba Bahattin Uluhan ise, oğlunu ilk ziyarete gittiklerinde tanıyamadığını kaydederek, “Acı bir olay yaşadık. Allah kimseye yaşatmasın, göstermesin. Ne yapacağımızı şaşırdık bir an da, yıkıldık. Biz olayı kendimiz televizyondan öğrendik. Bölüğünü aradık, bölükten hiç kimse cevap vermedi. Saat 11.00 gibi bölük komutanı cevap verdi, ‘oğlunuz bombalı kaza geçirdi’ dedi. Onu duyduk ve hemen buradan Kayseri’ye gittik. Kayseri’ye gittiğimde oğlumu tanıyamadım. Kendi oğlumu kendim tanıyamadım hastanede. Çok dua ettim, sadece kendi oğlum için değil, orada yatan bütün yaralılara dua ettim, Allah kimseye acı çektirmesin. Teröre lanet olsun, Türkiye’yi bölmeye çalışıyorlar ama bölemezler” dedi.

Öte yandan, gazinin evine asılan Türk bayrağı dikkatlerden kaçmazken, evin ise sürekli geçmiş olsun dileklerinde bulunmaya gelenlerden dolup taştığı öğrenildi.

Gazi Uluhan’ın terhisine ise yaklaşık 6 ay kaldığı bildirildi.

Ali Bayar

