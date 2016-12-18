12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’nda düzenlenen törende Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, Kayseri milletvekilleri, şehitlerin yakınları ve askeri erkan hazır bulundu. Saygı duruşunun ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu. İl Müftüsü Şahin Güven’in duasının ardından şehitler memleketlerine uğurlandı. Törene katılan şehit aileleri şehitlerin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Şehitlerden Ulaştırma Çavuş Göksal Mustafa Ağaçyetiştiren İstanbul’da, Şehit Piyade Çavuş Arif Tuğ Erzurum’da, Şehit Piyade Onbaşı Mustafa Cihan Osmaniye’de, Şehit Uğur Korkmaz Rize’de, Şehit Ulaştırma Er Raşit Yücel ise Kocaeli’nde defnedilecek.
Alparslan Ötüken - Turan Bulut