Kayseri Şeker Fabrikası’nın 62’inci Kampanya Döneminin açılışına Ak Parti MKYK Üyesi Yaşar Karayel, Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Belediye Başkanları, Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, STK temsilcileri, Ziraat Odaları, Sulama Birlikleri Yöneticileri, Kayseri Pancar Kooperatifi ile Kayseri Şeker Fabrikasının Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Çiftçiler ve çalışanların katılımıyla yapıldı. Kayseri Şeker’in 62 nci kampanya döneminde Pancar işleme yanında Şeker, Melas ve küspe üretiminde rekorların yaşanacağından dolayı 62 nci kampanya dönemi “Rekorlar Yılı” ilan edildi.

Açılış töreninde konuşan Ak Parti MKYK Üyesi Yaşar Karayel, "Kayseri Şeker’in 62.Kampanya dönemi açılışını yapmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Burada çiftçinin çalışanın ve yöneticilerinin alın teri var. Kayseri Şeker Fabrikası 50 bin kişiye ekmek vermektedir. Kayserinin ana dinamolarından biridir.

Kurulduğu günden beri Kayseri’nin ticaretine ekonomisine hep katkıda bulunmuştur. Bunları yapanlar hep şerefli namuslu insanlar olacaktır. Şunu unutmamak lazım ki bazen da kenara çekilen aslanları görmezden gelen çakallar olacaktır. Onlar Ülkelerini ve kurumlarını istila etmeye çalışırlar ama sonuçta aslanlar ortada çakallar kodesteler. Bizler Her zaman namuslu şerefli yöneticilerin yanındayız. Bu ülkede CHP’li, MHP’li ve AK partili her kesimden insan birlik içinde olarak ülkesine sahip çıkmışlardır. Onun için millet olarak ayaktayız. Bugün de bu şeker fabrikasının çalışkan ve güvenilir yöneticileri 50 bin kişinin ekmeğine katkı sağladıkları için sahip çıkıyoruz. Bu dürüstlüklerini sürdürdükleri sürece biz yanlarındayız. Çakallara meydan vermeyeceğiz" dedi.

Kayseri Esnaf Sanatkârlar Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan da Kayseri de Almancı, Harmancı, Pancarcı olmak üzere üç tane ticaret dönemi olduğuna dikkat çekerek, bu dönemlerde çarşıda alışverişin canlandığını ve ticarete katkısı olduğunu söyledi. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise, Kayseri Şeker’in Finans çevrelerindeki kredibilitesinin arttığı ve borçlarını bitirerek ipoteklerden kurtulup kendi öz kaynakları ile yeni yatırımlara başladığını belirtti. Akay, "Kayseri Şeker’in 62’inci kampanya döneminde Şeker, Melas ve küspe üretiminde rekorların yaşanacağından dolayı 62 nci kampanya dönemi “Rekorlar yılı” ilan edildi. Kayseri Şeker 62. Kampanya ve Boğazlıyan şekerde 10. Kampanyası ile pek çok ilke ve rekorlara imza atıyor. Kayseri şeker bu sene tarihinde ilk defa 2 milyon 700 bin ton pancar işleyecek. Bunun brüt tutarı 3 milyon ton. Bu bizim açımızdan rekoru ifade ediyor. Biz 2011 yılında kampanyamızı başlatırken 1 milyon 965 bin ton pancar almıştık. Boğazlıyan ve Kayseri fabrikalarımız 78 gün çalışabilmişti. 1 ya da 2 yıl sonra eski enerji bakanımız Taner yıldızın katıldığı kampanyada şöyle bir pankart açmıştık. “Kayseri şeker daha fazla üretmek, çiftçisi daha fazla kazanmak, çalışanı daha fazla çalışmak istiyor. Onun için kotaya ihtiyacımız var” demiştik. Biz bu kotayı 5 yıl mücadele ederek 192 bin tondan 329 bin tona çıkarabildik. Bizim çiftçimiz bu şirketin yönetimine inandığı için, kayseri şekere güvendiği için ve kayseri şekerin alın terinin karşılığını vereceğine inandığı için fazla pancar ekti. Bu sene kotamızdan yüzde 20 daha fazla üretim gerçekleştireceğiz. Türkiye de bunun başka bir örneği yok. Geçen sene 6 şeker fabrikası kotasını dolduramazken Kayseri Şeker kotasını dolduran tek fabrika oldu. Bu sene de Allah’ın izni ile bunu gerçekleştirmiş olacağız. Pancardan elde edeceğimiz şeker yaklaşık 400 bin ton olacak. Bu bir rekordur. Bu kadar şeker üreteceğimiz için şeker silolarımız ve melas tanklarımız yetersiz hale geldi. Onun için ilave yatırımlar yapma mecburiyeti ortaya çıktı. Bunun sonucunda 120 bin ton melas, 540 bin ton küspe üretimi gerçekleşecek. Bunların hepsi birer rekordur" diye konuştu.

Başkan Akay konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kayseri Şeker Fabrikası çiftçisine daha fazla kazandırırken, çalışanının hakkını verirken, bütün ihtiyaç sahibi insanları özellikle kampanya döneminde fabrikada çalıştırırken aynı zamanda da borçlarını bitirdi. Bu fabrikanın üzerindeki bütün ipotekler ve rehinler ortadan kaldırıldı. Yine Boğazlıyan Şeker’in üzerine Fransızların koyduğu rehinler kaldırıldı. Bu gün Kayseri Şeker Fabrikası anasından doğduğu gibi günahsız hale geldi. Biz kredi kullanmaya ihtiyaç duymuyoruz ama bankalar Kayseri Şeker’e biz istemeden kredi açıyorlar. Bir bankamız 400 milyon TL ipoteksiz, rehinsiz, kefilsiz yöneticilerin imzası karşılığı kredi açabileceklerini belirtiyor. Diğer bir banka 280 milyon TL. Bunlar hayal edilebilecek rakamlar değildi. Allah’ın izni ile gerçekleşti. Tüm bunların yanında Kayseri Şeker yatırımlarını da devam ettiriyor. Yatırımlarımızın her biri Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikaya tekabül eden yatırımlardır. Mesela 2016 yatırımlarımızdan 500 metreküplük kireç kulesi ihtiyaç olduğu için bu sene yapılmaya başlandı. Sadece bunun bedeli en az 15 milyon TL’dir. Bunun yanında Kayseri Şeker’in işleri büyüdüğü ve buna bağlı olarak çalışan sayısının artması nedeniyle yeni bir çalışma binası yapıyoruz. Yine bu sahanın içinde 10 dönümlük bir seramız vardı, şimdi ek olarak 30 dönümlük bir sera daha yapacağız. Boğazlıyan’a yapmış olduğumuz küspe kurutma tesisi ile bunun yanında fazla şeker üretiminden dolayı 60 bin tonluk şeker silosu yapılacak. Bu arada çiftçilerimizi de rahatlatmak için pancar sahamızı genişlettik. Tırlarımızın da daha rahat boşaltma yapabilmesi için çalışmalar yapıldı. Saymakla bitmeyecek yatırımlarımız devam ediyor. Aynı zamanda lisanslı depo yatırımlarımızda gerçekleştirilerek şu anda yüzde 65 doluluk seviyesine ulaşıldı. Biz bu yatırımları yaparken çiftçinin parasını kullanıyoruz. Bizler çiftçimizin de emanetçisiyiz. Bu çerçevede her bir kuruşa dikkat ediyoruz. Diğer bölgelerimizde de hakkaniyet çerçevesinde ihtiyaca göre yatırımların yapılmasını planlıyoruz. Biz bunların her birini yaparken şirkete sahip olma duygusu ile yapıyoruz. Aynen devlet büyüklerimiz ve Cumhurbaşkanımızın ülkeye sahip çıktıkları gibi biz de bu şirkete sahip çıkıyoruz ve çıkmaya da devam edeceğiz. Tüm ülke ve millet düşmanlarına karşı bunu yapacağız. Çiftçimiz de Allah’ın izniyle her zaman devletinin yanında olacak. Bu asil duyguyu en üst seviyede tutacaktır. Burası ortalık malı değildir. Çiftçinin malıdır. Milletin malıdır dolayısıyla Kayseri Şeker’e; çiftçimiz ve çalışanımızın sahip çıkması kadar herkesin sahip çıkmasına da ihtiyacımız bulunmaktadır."

Konuşmaların ardından Fabrikaya ilk pancar getiren üç çiftçiye hediyeler takdim edildi. Yapılan dua eşliğinde kesilen kurban ile birlikte 62. Kampanya dönemi açıldı.