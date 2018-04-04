Kayseri Süper Amatör Küme'de şampiyon belli oldu

Ligin 25. haftasında karşılaştığı Hacılar Erciyesspor'u 2-0 yenen Yahyalıspor, ligin son haftasına en yakın takipçisinden 8 puan önde girerek şampiyonluğunu garantiledi. Bu sezon 14 takımın yer aldığı Süper Amatör Küme'de geride kalan 25 maçta 62 puan toplayan ve 102 gol atan Yeşil-Beyazlı takım ligin son haftasında kendi sahasında oynayacağı Belsinspor maçında şampiyonluk turunu atacak. Yahyalıspor, önümüzdeki sezon Deplasmanlı Bölgesel Amatör Lig'de yer alabilmek için Talasgücü Belediyespor ile baraj maçı oynayacak.

Öte yandan, Süper Amatör küme'de son 4 sırayı alan Argıncıkspor, Meysuspor, Trabzon 3861spor ve Sağlıkspor takımları ise önümüzdeki sezon Birinci Amatör küme'de yer alacak.

Erhan Kan

