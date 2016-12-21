Kentte etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle Şehirlerarası Otobüs terminali çalışanları ve yolcular, terminal içinin soğuk olduğunu söyleyerek mağdur olduklarını dile getirdi. İşletmeciler ısıtıcılar kullanmalarına rağmen ısınamadıklarını söyleyerek, "Burada saat fark etmiyor ısı kaybı var. Kapalı bir pasaj olmasına rağmen burada bu şekilde elimizde berelerle, kimi zaman eldivenlerle, kabanlarımızla üşüyoruz. Yıllardır süre gelen bir sorun ama bir türlü çare alınmadı" diye konuştu.

İşletmeciler, kendileri gibi otobüs bekleyen vatandaşların da perişan olduğunu belirterek, "Bugün yer altı çarşısına gidelim, AVM’lere gidelim böyle bir şey yok. Ama maalesef yıllardan beri bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bu durumu yönetime de söyledik, beyaz masaya da söyledik ama maalesef çare yok" şeklinde dile getirdi. Yolcular ise otobüs saatini beklemek için geldikleri terminalde üşüdüklerini ifade ederek, "Soğuk, üşüyoruz. Otobüsümüzü beklerken ayaklarımız buz tutmuş vaziyette" diye tepki gösterdi.

Terminal yetkililerinden alınan bilgilere göre ise, terminalin mimari yapısı, tavanının 16 metre yükseklikte olması, kapıların sürekli açılıp kapanması ve çeşitli nedenlerden dolayı günde yaklaşık bin 700 metreküp gaz yakılmasına rağmen ısıtılamadığı öğrenildi.

Turan Bulut