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Kayseri Valisi Kamçı: Kayseri teröre birliğiyle yanıt verdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ziyaretinde konuşan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, "Kayserililer yaralı yakınlarına kendi misafiri gözüyle bakıyor. Kayseri çok güzel bir birliktelik sergiledi" dedi.


20 Aralık 2016 11:10

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’yı makamında ziyaret etti. Kentteki son durumla ilgili bilgi veren Vali Süleyman Kamçı, şu ana kadar 21 askerin taburcu edildiğini söyledi. Hain terör saldırısından sonra Kayseri halkının inanılmaz bir birliktelik sergilediğini vurgulayan Vali Süleyman Kamçı, "Vatandaşlarımız ‘Otelimiz yaralı yakınlarına açıktır’ diye ilan etti, herkes yemek verelim dedi. İnanılmaz şekilde birliktelik var. Allah bu birlikteliğimizi bozmasın. Onlar, hepimizin misafiri diye düşünüyorlar. Kayseri bu birlikteliği çok iyi şekilde yapıyor” dedi.
Vali Süleyman Kamçı, Ankara'da Rus Büyükelçisine düzenlenen suikast girişimine dair ise, “Tek amacı Türk-Rus ilişkilerindeki yumuşamayı, iyi uyumu bozmak. Bozulursa kimin işine yarayacak? Vatan hainlerinin işine yarayacak. Yoksa Rus Büyükelçisi’nin öldürülmesinin kime ne faydası var? Aradaki iyiye giden ilişkileri bozmaya yönelik bir saldırı. Olumlu açıklamalar geldi” ifadelerini kullandı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ise, “Böyle acı bir haber üzerine gelmeyi arzu etmezdik. Allah rahmet eylesin, hepimizin yüreği dağlandı. Peş peşe bu hadiseler yaşanıyor. Dünkü olay da tuzu biberi oldu adeta. Ankara’da Rus Büyükelçisi’nin öldürülmesi arkasından Almanya’da olan hadiseler. Birileri dünyayı karıştırmak istiyor ama inşallah muvaffak olamayacaklar. Üzüntülerimizi, Kayseri halkına da başsağlığı dileklerimizi iletmek istedik. Cenab-ı Hak yaralı olan genç evlatlarımıza şifa ihsan eylesin. Dün hastanede yaralılarımızı ziyaret ettik. Allah razı olsun doktorlarımız da yaralıların tedavileri için ellerinden geleni yapıyorlar. Onlara da geçmiş olsun diyoruz” diye konuştu.
Ziyarette Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan ve partililer de hazır bulundu.

Turan Bulut
 


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