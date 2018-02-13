Kayseri ve Çorum'da Bylock operasyonu: 5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Bylock kullandığı tespit edilen ve haklarında beyanlar bulunan Kayseri merkezinde 6, Çorum’da ise 1 kişi olmak üzere 7 kişiye yönelik Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alınırken 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Yakalanan kişiler arasında meslekten ihraç edilen öğretmen, laborant, endüstri mühendisi ve eczacı bulunuyor. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.