Söz konusu rakamın çevre illerden gelen vatandaşları kapsadığını belirten Doç. Dr. Hayati Demirarslan, “Bizim elimizdeki rakam 105. Ama son rakam üstünde ya da altında olabilir, çünkü içinde hayatını kaybedenler de var. Ayrıca sadece Kayseri’den gelenleri kapsamıyor, Sivas, Yozgat, Niğde gibi çevre illerden gelen hastalarımız da var.” dedi.

Ömür boyu ilaç kullanmalılar…

HIV tedavisi görenlerin ömür boyu ilaç kullanmaları gerektiğini belirten Doç. Dr. Hayati Demirarslan, son yıllarda ilaç kullanımını azaltma yönünde bir takım bilimsel çalışmaların hastalara ve hekimlere umut verdiğini ifade etti.

İlaçların yan etkileri azaltıldı…

Doç. Dr. Hayati Demirarslan, HIV tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkilerinin de geçmiş yıllara oranla oldukça azaltıldığına dikkat çekti. İlaç kullanan HIV’li bireylerin sağlıklı insanlar gibi günlük yaşamlarını devam ettirebildiğini vurgulayan Doç. Dr. Hayati Demirarslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birkaç yıldır Dünya Sağlık Örgütü HIV enfeksiyonu taşıyanların tedavi edilmesini öneriyor. Bunun ilk nedeni alınan ilaçların HIV enfeksiyonu taşıyan kişide, virüs miktarını negatifleştirmesi, böylece bu insanların virüsü başka birine enfekte etme riskinin azalması. Diğer nedeni ise HIV enfeksiyonu ilerlemesini durdurması, insanlar günlük hayatlarına devam edebilmeleri ve buna bağlı kanser ya da fırsatçı enfeksiyonlarla karşılaşma riskinin azalarak, hayatlarını kaybetme ihtimalinin düşmesi. Şu anda bizim kullandığımız dünya çağında ilaçlar ve hastalarımız, hekime hastalığın çok ileri seviyesinde başvurmamışsa, sağlıklı insanlar gibi hayatlarını devam ettirebiliyorlar.”

İlaçlar SGK tarafından karşılanıyor…

HIV ilaçlarının büyük çoğunluğunun SGK tarafından karşılandığını da belirten Doç. Dr. Hayati Demirarslan, SGK HIV ilaçlarını, çok nadir kısıtlamalar dışında karşılıyor. SGK’sı olmayan hastalar da, HIV pozitif olduğunu gösteren rakamlarla Kaymakamlıklara başvurduğunda kendilerine kolaylık gösterilebiliyor.” ifadelerini kullandı.

Selma Kara