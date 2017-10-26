Kayseri’de 12 litre sahte boğma rakı ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre sahte alkollü içki üretimi ile mücadele kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sarız İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda ekipler tarafından A.O.’nun ev ve iş yerinde yapılan arama sonucu 24 adet yarım litrelik su şişesi içerisinde keçiboynuzundan yapıldığı değerlendirilen sahte boğma rakı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirilirken, jandarma tarafından halkın huzur ve güvenliğini bozan şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.