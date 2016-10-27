Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 38 ve 34 plakalı 2 araç durdurularak içerisinde arama yapıldı. 38 plakalı araç içerisinde bulunan U.T, A.Y, M.T ve F.Y isimli şahıslar yakalandı ve bahse konu araç içerisinde 1 gram hint keneviri tohumu ve 6 paket halinde 1.5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Aramalarda ayrıca, 34 plakalı araç içerisinde Y.G., B.A., S.Y., S.B. ve O.Y isimli kişiler yakalandı ve B.A isimli şahıstan s maddesi ele geçirildi.

Aramalarda yakalanan U.T., A.Y., M.T., Y.G., B.A., S.B., ve O.Y. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, S.Y. Cumhuriye Başsavcılığına, F.Y. ise adliyeye sevk edildi.