Diğer
Kategoriler

Kayseri’de 2017’nin ilk 7 ayında 977 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı

Kayseri polisi, 2017’nin ilk 7 ayında düzenlediği operasyonda, 977 kişiye uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu bulundurma suçundan işlem yaptı. Yapılan operasyonlarda, 118.426 kilogram uyuşturucu ve bin 38 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 129’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseride 2017nin ilk 7 ayında 977 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı

08 Temmuz 2017 11:07

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı başarılı operasyonlar meyvelerini veriyor. Ekiplerin kentin farklı yerlerinde düzenledikleri operasyonlar ile uyuşturucu tacirlerine ve kullanıcılarına göz açtırılmıyor. 2017’nin ilk 7 ayında düzenlenen operasyonlarda, 627 farklı olayda 977 kişiye uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu bulundurmak suçundan işlem yapıldı. 252 kişiye uyuşturucu madde ticareti yapmak, 718 kişiye ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan uyuşturucu ticareti yapan 129 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyonlarda ayrıca, 112.389 kilogram esrar, 1.736 kilogram toz esrar, 395 gram eroin, 762 adet captagon, 276 adet ecstasy, 673 gram sentetik kannabinoid ve 3.233 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 

Ali Göç


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!