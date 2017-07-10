Kayseri'de 4 gölete 95 bin yavru alabalık bırakıldı

Kayseri İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından İncesu, Develi, Felahiye ve Bünyan ilçelerinde bulunan göletlere Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında 95 bin tane yavru alabalık bırakıldı.



İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bekir Doğan, konuyla ilgili açıklamasında, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız, ülkemiz su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir kullanımı gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanması sorumluluğu ile ihtiyaç duyulan çalışmaların yapılmasını sağlamaktadır. Su ürünleri kaynaklarımızdan nesli tehlike ve baskı altında olan su ürünleri stoklarının desteklenmesi için 1970 yılından itibaren yürütülen balıklandırma faaliyetleri kapsamında su kaynaklarımıza 50 milyon Sazan, Kalkan, Mersin ve Karadeniz Alabalığı yavrusu bırakılmıştır. Bu çalışmalar 2016 yılından itibaren "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında yürütülmektedir. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Üretim Tesisleri'nde 2017 yılında üretilen 5 milyon sazan balığı yavrusundan 95 bini, İl Müdürlüğümüzün talebi doğrultusunda ilimize tahsis edilmiş ve İncesu, Develi, Felahiye ile Bünyan göletlerine bırakılmıştır. Gelecek yıllarda yeni balık türlerinin su kaynaklarımıza bırakılması sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.



Yetkililer ayrıca, 40 santimetreden küçük sazan balıklarının avlanmaması gerektiğini ve en az bir defa üremesine imkan tanınması gerektiğini hatırlattı.