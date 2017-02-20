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Kayseri’de 4. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Kayseri’de ikamet ettiği binanın 4. katından düşen şahıs hayatını kaybetti.


20 Şubat 2017 16:21

Edinilen bilgiye göre Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda İ. G. (52), ikamet ettiği binanın 4. katındaki balkonundan düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İ. G.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, ev ve olay yerinde inceleme yaptı. İ. G.’nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak için Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Turan Bulut

Etiketler: 4. kat, Kayseri


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