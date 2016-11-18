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Kayseri'de 52 Asayiş Olayında 14 Kişi Tutuklandı

Kayseri'de, bir ayda 3 cinayet işlenirken, 52 asayiş olayında 14 kişi tutuklandı.

Kayseride 52 Asayiş Olayında 14 Kişi Tutuklandı

18 Kasım 2016 11:18

Edinilen bilgiye göre 15 Ekim ve 14 Kasım tarihleri arasında 3 kasten adam öldürme ve bir suç uydurma olayının meydana geldiği, 4 olayda Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ünün tutuklandığı öğrenildi. Olaylarda kullanılan bir adet tabanca, bir adet tüfek ve 3 adet bıçak ele geçirildiği kaydedildi.

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin ise 3 yağma, kişilerin huzur ve sükununu bozma, cinsel saldırı olmak üzere 5 olayla ilgili olarak 12 şahıs hakkında işlem yaptığı, işlem yapılan şahıslardan 8'inin tutuklandığı bildirildi.
Ahlak Büro Amirliği'nin çalışmalarında ise 8 adet fuhşa teşvik, 3 çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama olmak üzere 14 olaya adli, 29 fuhuş olayına ise idari işlem yapıldığı kaydedildi. İdari işlem yapılan fuhuş olaylarından 32, adli olaylardan 17 şahıs olmak üzere 49 şahıstan 3'ünün tutuklandığı, bir şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildiği bildirildi. 

Etiketler: Kayseri, tutuklama


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