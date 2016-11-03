2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, ancak kalabalık nedeniyle konferans salonunda gerçekleştirilen duruşmada 67 sanığın yargılandığı ve 2 gündür devam eden duruşmada bugün kendini savunan tutuklu sanık Halit Gazezoğlu, kendisine atılan suçlamaları kabul etmedi. Gazezoğlu, “Hakkımdaki suçlamalarda somut bir delil bulunmamaktadır. 270 gündür hukuksuz bir şekilde tutuklu bulunuyorum. Herhangi bir terör örgütünün bırakın üyesi olmayı, sempatizanı bile olmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Bana iftira atanlar kendi hatalarının bedellerini başkalarına ödetmek istiyor. Bu dosya özensiz bir şekilde hazırlanmıştır. Hayatım boyunca bende hiçbir örgütün parası toplanmamıştır. Kayseri büyük bir köydür ve sanayicisi iç içedir. Bir şey olduğunda hemen duyurulur ve Kayseri halkı buna müsaade etmez. Bu süreçten önce Emniyet Müdürlüğü'ne son 30 yılda pasaport işlemlerim için 7-8 defa gittim. Adliyeye ise ilkokul arkadaşım Cumhuriyet savcısı, onun çağırması üzerine gittim. Buralarla bağlantım bu kadardı” diyerek kendini savundu.

Tutuklu sanık Gazezoğlu, savunmasına şöyle devam etti: “Bir terör örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde bulunmadım. Melikşah Üniversitesi’nde mütevelli heyeti olmakla suçlanıyorum. Melikşah Üniversitesi o dönemde devlet büyüklerimizin ve yerel yöneticilerimizin destekleri ile kurulmuştur. 2010 yılından tutuklandığım süreye kadar üniversitenin gelişimi için katkıda bulundum. Üst düzey örgüt yöneticiliğine gelince, savcılık makamı bu iddiayı nereden almıştır? Sıtkı Baş ile üniversitenin mütevelli heyetinde tanıştım. Örgüt adına kimseden bir talepte bulunmadım. 9 aydır tutukluyum ve tahliyemi talep ediyorum. Olmazsa adli kontrol yoluyla tahliyemi talep ediyorum. Fetullah Gülen’i hayatımda bir defa gördüm. 40-50 kişilik bir toplantı vardı. Ben gittiğimde oradan bakanlık yapmış bir milletvekili çıkıyordu”

Diğer tutuklu sanık Necmi Somtaş ise, “İllegal hiçbir vakıf ile işim olmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Aldatıldık’ deyince vakıf üyeliğinden istifa ettim. Bütün kalkışmaları lanetliyorum. Toplantılar düzenlediğim iddia ediliyor. Hiçbir şekilde toplantı düzenlemedim. Ben hiçbir örgütün mali kasası değilim. Bahsedilen işlerin hiçbirini yapmadım. 'Himmet' adı altında kimseden para toplamadım. Gülenist gruplara para göndermedim. Bırakın bu suçları işlemeyi ben ülkeme bile laf ettirmem. Üzerime atılı suçları reddediyorum. Benim kaçma durumum yoktur ve ailem de mağdur olmuştur. İlk olarak tutuksuz yargılanmamı akabinde de beratımı talep ediyorum” diyerek kendini savundu.

Ali Göç