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Kayseri'de bin 420 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri'de bir tırda buton ile açılan özel bölmede bin 420 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kayseride bin 420 paket kaçak sigara ele geçirildi

05 Şubat 2018 19:51

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, il merkezine gümrük kaçağı sigara getireceği belirlenen F.S.'yi takibe aldı. F.S. yönetimindeki 34 plakalı tır, Malatya-Kayseri karayolu uygulama noktasında durdurularak arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda buton ile açılan gizli bölmede bin 420 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili F.S. gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi. 

 

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