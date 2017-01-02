Edinilen bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi Mehmet Ayşe İnci Caddesi üzerinde meydana gelen olayda vatandaşlar 38 LF 300 plakalı pikapta hareketsiz yatan birini fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın tabancayla vurulduğunu ve olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis; olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de şahıs ve araçta inceleme yaptı. Kimliğinin M.M. (39) olduğu belirlenen şahsın vurulduktan sonra yaralı halde yaklaşık 1 kilometre aracı kullandığı öğrenildi. M.M.'nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği ekipleri de firar eden cinayet şüphelisini yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Turan Bulut