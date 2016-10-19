15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. FETÖ içerisinde faaliyetleri tespit edilen ve örgütün iletişim sistemi Bylock kullandığı tespit edilen 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirildi.

Operasyon kapsamında ayrıca, il dışında olduğu tespit edilen 47 kişi için de yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Ali Göç

KAYSERİ