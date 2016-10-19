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Kayseri'de 'Bylock' kullanıcısı 53 kişi sağlık kontrolünden geçirildi

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'Bylock' kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 53 kişi, sağlık kontrolünden geçirildi.


19 Ekim 2016 10:12

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. FETÖ içerisinde faaliyetleri tespit edilen ve örgütün iletişim sistemi Bylock kullandığı tespit edilen 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirildi.

Operasyon kapsamında ayrıca, il dışında olduğu tespit edilen 47 kişi için de yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. 

Ali Göç
KAYSERİ 


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