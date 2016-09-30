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Kayseri’de ‘Bylock’ operasyonu: 68 gözaltı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında ‘Bylock’ kullandığı tespit edilen 68 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseride Bylock operasyonu: 68 gözaltı

30 Eylül 2016 11:03

Edinilen bilgiye göre Kayseri Cumhuriyet Savcılığına bağlı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından yürütülen dosya kapsamında, esnaf ve meslek gruplarına yönelik olarak FETÖ/PDY operasyonu yapıldığı öğrenildi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY örgütünün kullandığı Bylock programı kullandıkları belirlenen 82 şahsa yönelik operasyon yapıldığı bildirildi.

Sabah saatlerinde yapılan operasyonda 68 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı ve Kayseri Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasına başlandığı öğrenildi.

Ali Göç
 

Etiketler: Bylock, Kayseri


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