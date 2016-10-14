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Kayseri’de cami, cemevi ve maşatlık bir arada

Kayseri’de Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi’nde, cami, cemevi ve Ermeni mezarlığı yan yana bulunuyor.


14 Ekim 2016 08:57

Battalgazi Mahallesi’nde, yapımında sona gelinen cemevinin hemen yanındaki Ermeni mezarlığı (maşatlık) ve biraz ilerisinde Bayburt Sokak’ta Karslı Camii bulunuyor. Hatta maşatlık içerisinde bir bölümde de Bahai İranlıların mezarlığı yer alıyor. “Cami, cemevi ve Ermeni mezarlığının bir arada olması dünyada çok nadir görülen bir durumdur” diyen cemevi görevlisi Veli Kan, Melikgazi Belediyesi tarafından bakımı yapılan Ermeni mezarlığına ziyaretlerin, özellikle her yıl Kayseri Surp Krikor Lusaroviç Kilisesi’nde yapılan Miçing Ayini sonrasında gerçekleştirildiğini ifade etti. İran Bahailerinin de, maşatlık içerisindeki bir bölümde mezarları olduğunu söyleyen Veli Kan, camiden çıkan insanların cemevinin bahçe kısmında oturmaya geldiklerini, yeni açılan cemevi ile birlikte konukları için daha konforlu bir ortam sağlayabileceklerini kaydetti.

Cami cemaatinden Sıtkı Yıldırım ise 40 yıldan bu yana yaşadığı mahallede hiçbir fikir ayrılığı sorunu ile karşılaşmadıklarını dile getirdi. Sıtkı Yıldırım, “Kimsenin kimseye karıştığı yok, camiye giden camiye gidiyor; cemevine giden cemevine. Ermeni vatandaşlar da kendi geleneklerine göre mezarlarını ziyaret ederler. Onlar burada yaşamıyor zaten, İstanbul’dan geliyor. Biz de onlara hoşgörülü davranırız, çünkü onlar da bizim milletimiz, vatandaşımız” dedi.

Yine 45 yıldan bu yana mahallede yaşayan Mehmet Güngör de, “Burada Ermenilerin mezarlığı var, kendi usullerine, adetlerine göre ibadetlerini yaparlar. 5 senedir de Cemevi açıldı mahallemize. Bize bir sıkıntısı yok” ifadelerini kullandı.

Selma Kara

Etiketler: cami, cemevi ve maşatlık, Kayseri


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